حملة مكبرة برأس البر لرفع مخيمات المصيفين المخالفة

أعلن وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر بدمياط، اليوم الجمعة، شن حملة مكبرة من خلال قسم الاشغالات، بالاشتراك مع إدارة الشاطئ في الوحدة، بحملة صباحية جديدة بطول الشاطئ، لرفع المخيمات المخالفة عليه.

وأشار "الشهاوي" إلى أن شن الحملة ضمن جهود الوحدة المحلية، التي تعمل على رفع كل المخالفات في مناطق المدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري، وخاصة الشواطىء التي شهدت إقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

كما شن قسم الاشغالات حملة آخرى للتصدي لاشغالات شارع النيل، ومنطقة السوق الحضاري، والسوق السياحي، بالتنسيق مع قوات شرطة المرافقة، لمتابعة الانضباط في الشارع.

وأكد وليد الشهاوي، على تنفيذ أعمال رفع المخلفات والقمامة بشوارع المدينة أيضا، إلى جانب استمرار أعمال رفع المخلفات والقمامة وتسوية الرمال، بمنطقة الامتداد العمراني في المدينة.