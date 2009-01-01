زاد الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي المعدل وفقًا للتضخم خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة، بفعل ارتفاع التضخم وتأثيره على دخل الأسر والطلب على السلع.

وارتفعت مشتريات السلع والخدمات في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% خلال يونيو، بعدما تراجعت بالنسبة المعدلة بالخفض إلى 0.3% في الشهر السابق، إذ زاد الإنفاق على الخدمات والسلع على حدٍ سواء بشكل طفيف، بحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي في مستهدف التضخم، بنسبة 6.8% على أساس سنوي خلال يونيو، مسجلًا أكبر زيادة سنوية في 40 عامًا.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال يونيو، مرتفعًا 0.1% عن الشهر السابق، كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.6% على أساس شهري وهي أكبر وتيرة ارتفاع منذ أبريل 2021.

وتراجع معدل الادخار إلى 5.1% خلال نفس الفترة، وهو أدنى مستوى منذ 2009، انخفاضًا من 5.5% في الشهر السابق، كما انخفض الدخل الشخصي المتاح بنسبة 0.3%، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.