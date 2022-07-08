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فيفندي الفرنسية تعلن ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام

د ب أ
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 12:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 12:03 ص

أعلنت مجموعة فيفندي الإعلامية الفرنسية اليوم الخميس، عن تحقيق أرباح بلغت 491 مليون يورو، 499 مليون دولار، بما يعادل 0.47 سنت للسهم الواحد في النصف الأول من العام ارتفاعا من 488 مليون يورو، بما يعادل 0.45 لكل سهم، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

 

وارتفعت الأرباح، قبل حساب الفوائد والضرائب للشركة لهذه الفترة بنسبة 29٪ إلى 372 مليون يورو، مقابل 289 مليون يورو خلال الفترة المقابلة من العام الماضي .

 

وبلغت الأرباح المعدلة 54 مليون يورو بما يعادل 0.05 سنت للسهم الواحد، انخفاضا من 271 مليون يورو بما يعادل 0.25 سنت للسهم الواحد خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

 

وارتفعت إيرادات النصف الأول من العام  بنسبة 9ر10٪ إلى 4.87 مليار يورو ارتفاعا من 4.39 مليار يورو في العام الماضي.

 

يذكر أن المجموعة الفرنسية تعمل في مجالات الإنتاج الموسيقي والسينمائي وألعاب الفيديو ونشر الكتب وبيع التذاكر، وإدارة قنوات التلفزيون.


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