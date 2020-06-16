سقوط شاشة عملاقة على راقصين في حفل غنائي في هونج كونج

أعلنت الشرطة في هونج كونج اليوم الجمعة، أن شاشة عملاقة سقطت على المسرح خلال عرض لفرقة الكانتو بوب الشهيرة، ميرور، في المدينة أمس الخميس، ما أسفر عن إصابة راقصين أثنين من الفرقة ودفع رئيس المدينة للمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الشرطة أنه جرى نقل الراقصين الاثنين اللذين أصيبا سريعا إلى مستشفى الملكة إليزابيث أمس، وتم علاج ثلاثة من الجمهور من الصدمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية من بينها صحيفة" مينج باو" بأن أحد الراقصين الاثنين في حالة حرجة، ويُعتقد أنه لحقت به إصابة في الحبل الشوكي. أما الراقص الآخر فحالته مستقرة، بحسب الصحيفة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي عن تعاطفه مع المصابين وطلب من الجهات المختصة التحقيق في الواقعة لضمان سلامة المؤدين والطاقم والجمهور.

يشار إلى أن فرقة ميرور المؤلفة من 12 عضوا من الذكور، والتي حلقت في النجومية في هونج كونج في السنوات الأخيرة، تدار من جانب شركات يسيطر عليها الملياردير ريتشارد لي الذي يعد والده لي كا-شينج من بين أغنى الرجال في هونج كونج.

وأقيم الحفل في هونج كونج كوليسيوم في كولون.