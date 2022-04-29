انتشال جثة شاب غرق في أحد شواطئ مدينة رأس سدر

تمكن فريق الإنقاذ البحري بجنوب سيناء من انتشال جثة شاب غرق صباح اليوم الجمعة، بشاطئ المرح بمدينة رأس سدر.



وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع حمود محمد السيد بغدادي، من مركز ههيا بمحافظة الشرقية، غرقًا خلال السباحة بشاطئ المرح بمدينة رأس سدر.



وجرى الدفع فريق الإنقاذ من الغطاسين للبحث عن الجثة، وتمكن فريق الإنقاذ من انتشال الجثة منذ قليل، ونقلها إلى مستشفى رأس سدر العام.



وجرى تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي بدورها وجهت بعرض الجثة على الطب الشرعي.



وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بوضع علامات ولافتات تحذيرية المواطنين تفيد عدم السباحة في المناطق الخطرة، إضافة إلى قيام فريق الإنقاذ الذي يوجد على الشواطئ بمنع المواطنين من النزول في المناطق الخطرة.



كما جرى وضع لافتات توضح غلق شاطئ البترول نهائيًا نظرًا لخطورة السباحة به.