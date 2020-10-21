كوريا الجنوبية تسجل أقل من 90 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل أقل من 90 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت 85 ألفا و 320 إصابة جديدة بكورونا، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 19 مليونا و 620 ألفا و517.

وتمثل حصيلة الإصابات اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا عن حصيلة يوم الخميس التي بلغت 88 ألفا و 384، كما تمثل قفزة بنسبة 20% عن الأسبوع الماضي.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة تسجيل 35 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و 992 وفاة.