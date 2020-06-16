هل تسهم الأسلحة الغربية المتطورة في وقف زحف قوات روسيا داخل أوكرانيا؟

يستطيع أي شخص يقود سيارته على مقربة من الجبهة الأمامية المتعرجة لمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، وتحديدا من مدينة سلوفيانسك المدمرة في الشمال إلى القرى الزراعية المهجورة بالقرب من دونيتسك في الجنوب، أن يعتقد كما لو كان القصف الروسي الطاحن والعشوائي لا يزال شرسا على ما يبدو، مقارنة بأي وقت مضى.

بيد أنه في حقل قمح يقع خارج مدينة دونيتسك، قال قائد وحدة مدفعية أوكرانية، طلب عدم الإفصاح عن اسمه بالكامل والاكتفاء باسمه الأول، دميترو، وإلى جانبه مركبة عسكرية خضراء كبيرة: "إنهم لا يطلقون النار كثيرا. تراجع معدل نيران المدفعية (من القوات الروسية) إلى النصف. وربما أكثر، ربما إلى الثلثين".

كانت تلك المركبة العسكرية، من نوع "سيزار"، فرنسية الصنع، وهي مدفعية ذاتية الدفع مزودة بفوهة إطلاق ضخمة موجهة إلى الجنوب نحو الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وهي واحدة من عدد كبير من الأسلحة الغربية المتطورة التي يمكن الآن رؤيتها تتحرك على طول الممرات في المدن الريفية في شتى أرجاء دونباس، ويعتقد القائد دميترو وكثيرون آخرون هنا أنهم يساعدون في تحول المد ضد روسيا.

أطلقت مدفعية "سيزار" قذيفة تصم الآذان، أول قذيفة من ثلاث قذائف استهدفت وحدة مشاة روسية وعدة قطع مدفعية على بعد 27 كيلومترا، حسبما قال دميترو.

وأضاف وهو يبتسم: "نحن الآن أكثر دقة (في ضرب الأهداف)، يمكننا ضربهم على مسافة أبعد بكثير".