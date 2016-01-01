وزير الاقتصاد الروسي: الوضع الاقتصادي أفضل من توقعاتنا

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، بأن الوضع في الاقتصاد الروسي أفضل من توقعاتنا في الربيع الماضي، لكن النشاط الاستهلاكي لا يزال منخفضا.

وقال الوزير وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن حجم الواردات السلعية إلى روسيا عبر دول ثالثة (الاستيراد الموازي) بلغ قرابة 4 مليارات دولار.

وأظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية بشأن الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي أن الاقتصاد انخفض في يونيو 2022 بنسبة 4.9% على أساس سنوي وتراجع بنسبة 4% على مدى 6 أشهر من 2022 ، وعند مقارنة أداء الاقتصاد الروسي مع العام 2020 خلال الجائحة نجد أن الاقتصاد الروسي في يونيو 2022 تراجع بوتيرة أقل من الجائحة.

كان وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، قد صرح في وقت سابق بأنه من المتوقع أن تصل قيمة صادرات المجمع الصناعي الزراعي الروسي في عام 2022 إلى حوالي 40 مليار دولار ، مشيرا إلى أن روسيا تشهد زيادة هذا العام في جميع الاتجاهات تقريبا فيما يتعلق بالصادرات الزراعية.