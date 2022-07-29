 مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في هجوم أمام مسجد بالصومال - بوابة الشروق
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مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في هجوم أمام مسجد بالصومال

مقديشو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 7:29 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 7:29 م

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في هجوم انتحاري خلال صلاة الجمعة اليوم في الصومال.

وقال مسؤول بالشرطة اليوم إن المهاجم فجر نفسه في ساحة انتظار للسيارات أمام أحد المساجد في إقليم بيدوا الجنوبي.

وبحسب المعلومات فإن وزير العدل بالمنطقة كان من ضمن ضحايا الهجوم، الذى أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن عشرين شخصا آخرين.

وحتى الآن لم يتضح من يقف وراء الهجوم.

وكثيرا ما تعلن حركة الشباب الإسلامية الإرهابية المسؤولية عن هذه الهجمات في الدولة التي تمزقها الأزمات والواقعة شرقي أفريقيا على القرن الأفريقي.

تسعى الحركة للإطاحة بالحكومة الصومالية لإقامة دولة إسلامية هناك.

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