محافظ البحيرة: افتتاح ٦ مساجد جديدة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



وأشار المحافظ بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



جاء ذلك خلال أداء اللواء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه اللواءمحمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد بالتزامن مع إفتتاح ٦ مساجد جديدة بمراكز الدلنجات وكفر الدوار والمحمودية والمقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت ٩ ملايين و٢٤٣ ألف جنيه وهى، مسجد "أبو حمزة الكبير" بقرية العلامية بالدلنجات على مساحة ٤٥٠ متر وبتكلفة إجمالية ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنيه، مسجد "سيدي زومال" بالدلنجات على مساحة ١٠٤٥ متر وبتكلفة إجمالية مليون جنية، ومسجد "الرحمن" بعزبة الرحمن بالمسين بالدلنجات على مساحة ١٨٦ متر وبتكلفة إجمالية ١٥٠ ألف جنيه.



بالإضافة إلى افتتاح مسجد "برادة" بكوم أشو بكفر الدوار على مساحة ٢٤٥ م٢ وبتكلفة إجمالية مليون و٧١٥ ألف جنيه، مسجد "شريدح" بالمحمودية على مساحة ٢٩٧ متر وبتكلفة إجمالية ١٧٨ ألف جنيه، مسجد "سنبادة الكبير" بقرية سنبادة بالمحمودية على مساحة ٥٨٥ متر وبتكلفة إجمالية ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.



وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "شهادة الزمان والمكان والجوارح علي الخلق" أن يوم القيامة هو يوم الحق يقضي الله سبحانه وتعالى فيه بين خلقه بالحق ويقيم الشهود ليشهدوا عليهم بالحق.



فما أجمل أن تكون شهادة الزمان والمكان والجوارح على الإنسان يوم القيامة شهادات تقدير لأعماله الصالحة النافعة له ولوطنه ولمجتمعه فيكون من أهل السعادة.