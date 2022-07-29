العملات الرقمية تتجه لتسجيل أفضل شهر لها منذ 2021

تتجه عملتا بتكوين وإيثر وهما أكبر عملتين رقميتين في العالم إلى تسجيل أفضل أداء شهري لهما منذ 2021 خلال الشهر الحالي، في ظل تعافي الإقبال على الأصول عالية المخاطر في الأسواق العالمية والتفاؤل بتحديث شبكة إيثريوم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بتكوين ارتفعت منذ بداية الشهر الحالي بنسبة 26% في حين ارتفعت قيمة إيثر بنسبة 65% حتى أمس. في الوقت نفسه تراجع سعر بتكوين اليوم الجمعة بنسبة 2% إلى 23538 دولار للوحدة الواحدة، في حين جرى تداول إيثر في حدود 1672 دولار للوحدة الواحدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وانكماشه خلال النصف الأول من العام الحالي، جعل المستثمرين يراهنون على توقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عن زيادة أسعار الفائدة بنهاية العام الحالي، مع احتمال خفضها خلال العام المقبل وهو ما يزيد جاذبية الأصول عالية المخاطر.

وقالت سيسي لو الرئيس التنفيذي لشركة فين لينك بارتنرز للاستشارات إن المؤشرات على قرب إنهاء البنك المركزي الأمريكي لدورة زيادة أسعار الفائدة، رفعت كل الأصول عالية المخاطر بما في العملات المشفرة.