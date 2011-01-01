 أمريكا تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 8:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 8:53 ص

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الإنساني في أفغانستان.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال اجتماع وفد أمريكي برئاسة الممثل الخاص لشؤون أفغانستان توماس ويست وممثلي طالبان خلال زيارتهما أوزبكستان على هامش المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان.
وناقش الجانبان - بحسب البيان - الجهود الجارية لتسهيل الوصول إلى 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني المرخصة لاستخدامها لصالح الشعب الأفغاني.
ومن جانبها، أكدت الولايات المتحدة الحاجة إلى تسريع وتيرة العمل في هذه الجهود.
جدير بالذكر أن الوفد الأمريكي كان يضم وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون ووفدا رفيع المستوى مشتركا بين الوكالات من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الأفغاني.

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