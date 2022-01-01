 ملك المغرب يصدر عفوا عن 1769 شخصا بمناسبة عيد العرش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملك المغرب يصدر عفوا عن 1769 شخصا بمناسبة عيد العرش

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 11:41 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 11:41 م

أصدر ملك المغرب محمد السادس أمرا بالعفو عن 1769 شخصا من بينهم حالات إنسانية ومعتقلون ومحكوم عليهم من محاكم مغربية؛ بمناسبة عيد العرش.

وذكرت وزارة العدل المغربية في بيان، اليوم الجمعة، أن "بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أصدر الملك محمد السادس أمرا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون، والموجودون في حالة سراح، والمحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية، والحالات الإنسانية والمتمثلة في المصابين بأمراض مستعصية، والمسنون، والحوامل، والمرفقات، والأحداث، ليبلغ مجموع عدد المشمولين بالعفو 1769 شخصا".


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