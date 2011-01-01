ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الفلبين إلى 10 ونزوح أكثر من 7300

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الوطنية في الفلبين، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب شمال البلاد ارتفعت إلى 10 أشخاص، فضلا عن نزوح أكثر من 7300.

وكانت أحدث وفيات لأربع أشخاص حوصروا في مركبة ثلاثية العجلات طمرها انهيار أرضي في مقاطعة أبرا، حيث كان مركز الزلزال الذي بلغت شدته سبعة درجات على مقياس ريختر.

وذكرت الهيئة أن معظم الوفيات ناجمة عن الحطام المتساقط بفعل الزلزال، الذي ضرب منطقة كورديليرا الجبلية بشمال البلاد أول أمس الأربعاء.

وأضافت الهيئة أن 136 شخصا أصيبوا جراء انهيارات أرضية وسقوط صخور وانهيار عدد من المباني، وحوادث أخرى بفعل الزلزال.

وأوضحت أن أكثر من 79 ألف شخص تضرروا من الزلزال، من بينهم 7331 شخصا اضطروا إلى ترك منازلهم.

كما أشارت إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن الأضرار التي ألحقها الزلزال بالبنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمقار الحكومية، قُدرت بنحو 3ر48 مليون بيزو (ما يعادل 181ر878 دولار أمريكي)، فضلا عن تضرر أكثر من 1500 منزل.

ونشر الجيش الفلبيني قوات للمساعدة في توزيع إمدادات الإغاثة على المجتمعات المتضررة، حيث خيم العديد من الأشخاص خارج منازلهم وسط مخاوف من حدوث عدة توابع للزلزال.

وتقع الفلبين في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90% من زلازل العالم.

وكان زلزال بلغت قوته 1ر7 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا في وسط الفلبين في تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، وهو أحدث زلزال كبير يضرب البلاد.

وفي تموز/يوليو 1990 ، لقي أكثر من 2400 شخص في جزيرة لوزون شمالي البلاد حتفهم جراء زلزال بلغت قوته 8ر7 درجة ، وهو واحد من أقوى الزلازل التي تضرب الفلبين على الإطلاق.