ساينث سائق فيراري يحقق أفضل زمن في التجربة الأولى لسباق فورمولا-1 المجري

حقق سائق فريق فيراري كارلوس ساينث أفضل زمن، اليوم الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى المجري المقرر بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 .

أما الألماني سيبستيان فيتيل، المتوج ببطولة العالم أربع مرات والذي أعلن أمس الخميس أنه سيعتزل بنهاية الموسم الجاري، فقد احتل المركز 11 بسيارة أستون فيلا حيث تستمر معاناته في آخر موسم له بفورمولا-1 .

وحقق الإسباني ساينث أفضل زمن للفة حيث سجل دقيقة واحدة و750ر18 ثانية، متفوقا بفارق 130ر0 ثانية على ماكس فيرستابن سائق ريد بول متصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم.

وجاء سائق فيراري، تشارلز لوكلير، والذي تعرض لتصادم في سباق فرنسا، في المركز الثالث بالتجربة الأولى.

ويحتل الهولندي فيرستابن، حامل لقب بطولة العالم، الترتيب العام للسائقين بفارق 63 نقطة أمام لوكلير، وذلك بعد 12 سباقا من إجمالي 22 سباقا.

وتوقف فيرستابن في نقطة الصيانة بعد انحرافه عن مسار المضمار وخرجت شرارة من الجزء السفلي بسيارته، لكنه عاد وحقق زمنا أفضل.

أما البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، فقد احتل المركز السابع في التجربة على المضمار الذي شهد رقما قياسيا له بالتتويج به ثماني مرات.

وسجل استيبان أوكون، سائق ألباين، والذي فجر مفاجأة بالفوز على مضمار هنجارورينج في العام الماضي، تاسع أفضل زمن، واعقبه زميله فيرناندو ألونسو الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 41 .