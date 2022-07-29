قومي السكان بمطروح: رفع سنوات الحماية لـ15 ألف سيدة فى تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

قالت إيمان لملوم، رئيس فرع المجلس القومى للسكان بمطروح، إنه تم رفع سنوات الحماية لعدد ١٥٠٦٦ بنسبة 113%، وذلك في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات، حيث كان مستهدف تحقيق 15 ألف سيدة، وذلك خلال الخطة السنوية لفرع المجلس بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير السنوي للمجلس، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حيث أكدت أنه كان مستهدف تحقيق 4% لتنمية وعى الشباب وصحة المراهقين تم تحقيق 4.2%، بينما بلغت جهود تحقيق نسبة الأمية العامة من 30.9% لتصل إلى 28.9% بالتعاون مع جهود فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وتحقق خفض نسبة التسرب من التعليم من 0.53% إلى 0.25%، وفي جهود خفض نسبة الأمية بين الإناث ١٥ سنة فأكثر بنسبة تنفيذ ٩٤%.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الوقوف على أسباب التسرب من التعليم وتحديد المناطق الأكثر تسربا وكيفية مواجهتها.