 عمدة خاركيف الأوكرانية : قصف صاروخى يستهدف منطقة سكنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمدة خاركيف الأوكرانية : قصف صاروخى يستهدف منطقة سكنية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 9:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 9:10 ص

أفاد عمدة مدينة "خاركيف" الأوكرانية إيجور تيريخوف بحدوث قصف صاروخي على منطقة سكنية في المدينة صباح اليوم، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.
وقال إيجور - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الجمعة/ - إن صاروخين ضربا المدينة في حوالي الساعة الرابعة و9 دقائق من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن أحدهما ضرب منزلا مؤلفا من طابقين، فيما ضرب الأخر مدرسة.
وأضاف عمدة المدينة أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع ضحايا أو قتلى حتى الآن جراء القصف، مضيفا أن خدمات الطوارئ الحكومية تعمل بالفعل هناك حيث تحاول فرز الحطام بحثا عن أشخاص تحته.


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