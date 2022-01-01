الهند: لا يمكن التوصل لحل بشأن أوكرانيا على حساب أرواح الأبرياء

أكد القائم بالأعمال الهندى لدى الأمم المتحدة آر. رافيندرا، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن التوصل لحل بشأن الصراع في أوكرانيا على حساب أرواح الأبرياء.

وأعاد القائم بالأعمال الهندي، إلى الأذهان أن بلاده دعت- منذ بداية الأحداث في أوكرانيا- إلى التوقف الفوري للعمليات العدائية وإنهاء العنف، وأنها حثت روسيا وأوكرانيا على العودة لمسار الدبلوماسية والحوار، وأعربت عن تأييدها لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وقال القائم بالأعمال الهندي إن هذه الأحداث أدت إلى خسائر في الأرواح وزيادة حالات البؤس بين المدنيين هناك، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، وأصبح ملايين الأشخاص هناك بلا مأوى واضطروا إلى اللجوء إلى دول مجاورة، و"إننا نشعر بقلق بالغ فيما يتعلق بهذا الشأن".

وأضاف أن تأثير هذه الأحداث لا يقتصر على أوروبا فقط بل أدى بوجه عام إلى تزايد القلق بشأن أمن الطاقة والغذاء والأسمدة، خاصة في الدول النامية، وأن الهند ملتزمة بالعمل بصورة بناءة من أجل التخفيف من الآثار العكسية لهذا الصراع على الأمن الغذائي، وإنها تقدم مساعدات مالية وإمدادات من الحبوب الغذائية إلى دول لتلبية احتياجاتها ومساعدتها على تحقيق الأمن الغذائي .

ولفت القائم بالأعمال الهندي إلى أن بلاده قامت بتصدير أكثر من 8ر1 مليون طن من القمح إلى دول محتاجة للمعونة، ومن بينها أفغانستان وميانمار والسودان واليمن خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وأشار القائم بالأعمال الهندي إلى أهمية الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية بشأن المساعدات الإنسانية، ومن بينها مبادئ الحياد والاستقلالية، وعدم تسييس الإجراءات التي تتخذ في هذا المجال، وأن الهند ستستمر في التأكيد على ضرورة إرساء النظام العالمي على أسس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.