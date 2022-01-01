الدفاع الوطني التونسي: إنقاذ 68 مهاجرا غير شرعي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسي، إنقاذ 66 مهاجرًا غير شرعي من جنسيّات مختلفة كانوا على متن مركب معطب وشارف على الغرق بسبب تسرب مياه البحر لداخله.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن المذكورين أفادوا بأن أعمارهم تتراوح بين 19 و39 سنة وأنهم أبحروا من سواحل أبو كماش الليبية خلال الليلة الماضية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأضافت أنه تم التوجه بالمهاجرين المذكورين نحو الرصيف العسكري لميناء الكتف وتم إنزالهم وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنقاذ مهاجرين غير شرعيين تونسيين اثنين في عمليّة إنقاذ ثانية كانا على متن زورق من نوع كاياك بشرق قليبية على بعد 8 أميال بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي، لافتة إلى أنه تم التوجه بهما نحو ميناء قليبية لتسليمهما إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهما.