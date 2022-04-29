12 قتيلًا في حادث سير على طريق سريع جنوب بغداد

لقى 12 شخصاً حتفهم، بينهم نساء وأطفال، جراء اصطدام حافلة بشاحنة على طريق رئيسي يؤدي إلى محافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد، كما أفادت السلطات العراقية ، اليوم الجمعة، مشيرةً إلى أن سبب الحادث هو السرعة واستدارة خاطئة.



ووقع الحادث، ليل الخميس الجمعة، وفق بيان لمديرية شرطة المرور، ما أودى بحياة "12 شخصاً"، وإصابة 5 آخرين بجروح.



وأرجعت السلطات في بيانها الحادث إلى "السرعة العالية واستدارة خاطئة"، قام بها أحد السائقين، ما أدّى إلى الاصطدام بين الحافلة الصغيرة والشاحنة.



وقال المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية إن "سائق الشاحنة استدار من الجانب الأيمن للطريق إلى الأيسر" بشكل مفاجئ.



وأضاف القيسي أن نساء وأطفالا بين الضحايا، من دون أن يحدد عددهم.



ويعاني العراق، من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته، نتيجة عقود من النزاعات. وغالباً ما تكون الطرقات ضيقة وغير منارة ليلاً.



ولقي أكثر من 4800 شخص حتفهم جراء حوادث سير في العراق خلال العام الماضي، أي أكثر من 13 شخصاً في اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة العراقية منتصف يوليو الجاري.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل في مارس الماضي قوله إن "أعداد حوادث السير في تزايد مستمر وكأننا في حرب، وهنالك عدم التزام بالسرعات المحددة على الطرق". وأرجع الأمر أحيانا إلى استخدام الهواتف النقالة وتعاطي المخدرات والمشروبات الروحية.