 وزارة الشباب: برلمان شباب الجيزة يشارك في المبادرة التسويقية Start your first step - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الشباب: برلمان شباب الجيزة يشارك في المبادرة التسويقية Start your first step


نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 9:44 ص | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 9:44 ص

شارك أعضاء برلمان شباب محافظة الجيزة، ممثلي برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة، ضمن فعاليات المبادرة التسويقية التي تحمل شعار "ابدا خطوتك الأولى Start your first step"، بمكتبة مصر العامة، بحضور 100 عضو برلماني.

وتضمنت فعاليات المبادرة: تدريب المشاركين حول مهارات البحث عن وظيفة، ومحاضرات نظرية عن إدارة الذات، الذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات، التأهيل لسوق العمل.

واستعرض أعضاء البرلمان، برئاسة محمد محمود - رئيس برلمان شباب مصر، التجربة الثرية لأنشطة برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة وذلك في اطار خطة عمل برلمان الشباب في الانتشار وسط الأوساط الشبابية المختلفة.

كما تناولت الفعاليات تنظيم ورش عمل بهدف تطوير الذات بما يتناسب مع التطور التكنولوجي والعلمي بالمجتمع وكيفية عمل cv.

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