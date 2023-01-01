مجلس الأمن الدولي يدين الانقلاب العسكري في النيجر

أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، الانقلاب العسكري في النيجر، والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.



ودعا أعضاء المجلس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس، وأكدوا ضرورة حمايته هو وعائلته وأفراد حكومته، وفقا لبيان صحفي.



وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور.



كما أعربوا عن أسفهم للتطورات في النيجر والتي تقوض جهود تعزيز مؤسسات الحكم والسلام في البلاد.



وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وشددوا على أهمية استعادة النظام الدستوري في النيجر.



وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن تضامنهم مع شعب النيجر وأكدوا أهمية حماية الشعب وتقديم مساعدات إنسانية مستمرة.