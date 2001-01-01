تحذيرات من عدم استفادة البلدان متوسطة الدخل من صندوق الخسائر والأضرار المناخية

حذر هيجينوس ليون، رئيس بنك التنمية لدول الكاريبي، من أن البلدان النامية ذات الدخل المتوسط، والتي تضررت من كارثة مناخية مدمرة، يمكن أن تصبح غير مؤهلة للحصول على أموال من صندوق "الخسائر والأضرار" الخاص بالتغيرات المناخية، مؤكدا ضرورة تحديد كيفية توزيع التمويل من الصندوق.

واعتبر ليون في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن هذا سيكون خطأ، لأن العديد من هذه البلدان لا تزال عرضة للتأثير المدمر لأزمة المناخ، مضيفا أنه يجب تخصيص الأموال لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع أزمة المناخ على أساس حاجتها وضعفها، وليس فقط على دخلها الحالي.

وتعمل الحكومات على خطط لصندوق "الخسائر والأضرار"، الذي من شأنه أن يدفع للبلدان المنكوبة بكارثة مناخية أموالا من أجل الإنقاذ وإعادة تأهيل الاقتصادات والمجتمعات. ومن المقرر أن تناقش الدول سبل جمع التمويل للصندوق خلال قمة المناخ "كوب 28" في الإمارات نوفمبر المقبل.

ولفت ليون إلى أن سبل التمويل لا ينبغي أن تكون نهاية المناقشة: "بعد أن نجمع أو نحشد التمويل الذي نتحدث عنه، فإن القضية الأكبر التي سنواجهها هي كيف تخصص هذا التمويل، ونحن لا نتحدث بعد عن هذا الأمر".

وأوضح أن "حقيقة أن دخل الدول يميل إلى أن يكون أعلى بكثير من عتبات تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، وبالتالي لا يتم قياس الدول (اقتصاديا) على أساس الحاجة، بل يتم قياسها على أساس الدخل السابق، وهذا لا يعكس على الإطلاق الصدمات ونقاط الضعف وصعوبات التعافي التي تواجهها".

وأضاف أن "هناك تباين كبير في احتياجات، متطلبات، ووضعية العديد من البلدان، وقد نتحدث عن استثناءات لتلك البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع ولكن لديها نقاط ضعف عالية، بسبب المخاطر الطبيعية، أو لديها قدرة منخفضة على الصمود وبالتالي لا يمكنها الخروج من الصدمة أو الأزمة بسهولة".

وقال ليون إن الكثير من تمويل المناخ الذي من المحتمل أن يتم توفيره للدول الفقيرة في المستقبل سيكون على الأرجح في شكل قروض، بالإضافة إلى منح.

وجادل بعض النشطاء بأن العديد من البلدان مدينة بالفعل، والقروض لمساعدتها على خفض الانبعاثات والتكيف مع تأثير أزمة المناخ يمكن أن تدفعها بعمق إلى الديون.