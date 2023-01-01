رئيس جهاز مدينة السادات يلتقي ممثلين عن السكان للاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم

عقد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، اللقاء الجماهيري السادس مع ممثلي المناطق السكنية المختلفة بالمدينة، للاستماع لمقترحاتهم والمشكلات التي تعاني منها تلك المناطق، وذلك بحضور مسئولي الجهاز ومديري الإدارات المختصة.

واستعرض اللقاء بعض الموضوعات، ومنها: تشغيل الخدمات بالمناطق السكنية الجديدة من مدارس ووحدات صحية وطرح محال تجارية في مزادات، وأيضاً انتظام خطوط الأتوبيسات بغرب الدلتا، بالإضافة إلى فتح التقاطعات لسهولة ربط المناطق ببعضها والاستفادة من الخدمات المشتركة بكل منطقة، والمطالبة بزيادة وسائل النقل من خطوط السرفيس داخل المدينة، نظراً لزيادة الكثافة السكانية وتنمية الأحياء والمناطق الجديدة وجذب المواطنين.

ووعد رئيس جهاز مدينة السادات، بالمرور والمعاينة على المناطق التي تم عرض المشكلات بها ومشاهدة الوضع على الطبيعة وإيجاد حلول لها.

وفي نهاية اللقاء، كلف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مسئولي الإدارات المعنية بالجهاز بوضع جداول زمنية لحل هذه المشكلات وعرض تقارير بما تم بها من أعمال، مع المتابعة المستمرة والمرور على المناطق بصفة دورية لعدم تكرار المشكلات.