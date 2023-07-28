إحباط في الاتحاد المنستيري بعد الخسارة برباعية من الزمالك بالبطولة العربية

سادت حالة من الإحباط في صفوف الاتحاد المنستيري التونسي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام الزمالك المصري صفر/4، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والمقامة حاليا في السعودية.

وقال اللاعب بشير سعيد إن الفريق محبط من الخسارة الكبيرة أمام منافسه المصري، لكنه أكد أنه وزملاءه سيعملون على التعويض في المباريات القادمة.

وعن تأثر الفريق بالتغيرات التي شهدها في الفترة الأخيرة على مستوى اللاعبين الجدد والراحلين والجهاز الفني الجديد، قال بشير إن الفريق لم يصل لدرجة الانسجام المطلوبة وهو ما أثر على نتيجة اللقاء.

وأضاف أن الهدف المبكر للزمالك زاد من صعوبة اللقاء أمام فريق كبير بحجم الزمالك، مشيرًا إلى أن لاعبي المنستيري حاولوا استغلال الفرص التي سنحت لهم في بداية اللقاء لأخذ الأسبقية لكن لم يحالفهم التوفيق

من جانبه قال اللاعب فيصل المناعي إن المجموعة جديدة وتحتاج للمزيد من الانسجام والتعرف بشكل أكبر على أسلوب المدرب الجديد، وأضاف أن الفريق سيظهر بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

وسيواجه الاتحاد المنستيري فريق النصر السعودي في الجولة المقبلة، يوم الاثنين، وهو اليوم ذاته الذي سيلعب فيه الزمالك مع الشباب السعودي.