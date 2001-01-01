الحكومة والمعارضة في كينيا تتفقان على إجراء محادثات بعد احتجاجات

أعلن سياسيون كبار من الحكومة والمعارضة في كينيا اليوم السبت أن الطرفين سيشكلان فريقا بهدف حل نقاط خلافهما، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة الضرائب.

وأقام تحالف المعارضة (أزيميو لا أوموجا) "إعلان الوحدة" عددا من الاحتجاجات في وقت سابق هذا الشهر، ما تسبب في اضطراب على نطاق واسع وتسبب في بعض الأحيان في مواجهات عنيفة مع الشرطة قُتل فيها أكثر من 24 شخصا وأصيب العشرات، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء".

وأصدر تحالف أزيميو والتحالف الحكومي (كينيا كوانزا) "كينيا أولا" بيانين منفصلين لتأكيد المحادثات.

وقال كيماني إيتشونجواه، زعيم الأغلبية في البرلمان من التحالف الحكومي، في بيان إن المحادثات ستنظر في تشكيل اللجنة الانتخابية في كينيا وإنشاء مكتب لزعيم المعارضة بالإضافة إلى قضايا أخرى.

وورد في البيان أن المحادثات لن تتطرق إلى التغييرات الحديثة في الضرائب، إذ إن إحدى المحاكم تتولى ذلك بالفعل. ورفعت إحدى محاكم الاستئناف يوم الجمعة تعليقا مفروضا على قانون من شأنه مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود وفرض ضريبة جديدة على السكن.

وقالت المحكمة إن رفع التعليق ربما يواجه طعونا فيما بعد، على أن يتم تقديمها في فترة لا تتجاوز 14 يوما. وتوجد قضية أخرى تطعن في القانون لم تُحسم بعد.

ولم يوقع أوبيو وانداي، زعيم الأقلية في البرلمان الذي يمثل تحالف أزيميو المعارض، على البيان المشترك على الرغم من ورود اسمه به. وأصدار وانداي بيانا منفصلا بالنيابة عن تحالف المعارضة يؤكد فيه تشكيل فريق لإجراء محادثات، لكنه لم يقدم تفاصيل حول ما ستتناوله هذه المحادثات.