أكوجو تصعد لنهائي بطولة هامبورج المفتوحة للتنس

تأهلت اللاعبة الألمانية الشابة نوما نوها أكوجو، للمرة الأولى في مسيرتها إلى مباراة نهائية في إحدى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، عقب فوزها على الروسية ديانا شنايدر 6 / 3 و6 /3، مساء الجمعة، في الدور قبل النهائي ببطولة هامبورج المفتوحة.

وحققت أكوجو، المصنفة 207 على العالم، الفوز في ساعة و18 دقيقة في هامبورج، حيث شاركت في البطولة عبر بطاقة دعوة (وايلد كارد).

وفي المباراة النهائية مساء السبت، تلتقي أكوجو مع الهولندية أرانتشا روس، التي تغلبت على الأسترالية داريا سافيل 2 / 6 و6 /3 و6 / 1.

وقالت أكوجو :" لا أصدق ما يحدث. أنا سعيدة للغاية. أتمنى أن أقدم أفضل أداء لي غدا وربما أفوز بالبطولة".

وكانت آخر لاعبة ألمانية فازت بالبطولة المقامة في هامبورج هي شتيفي جراف في 1992، بينما كانت أندريا بيتكوفيتش هي آخر وصيفة وكان ذلك قبل عامين.

في الوقت نفسه، تأهل ألكسندر زفيريف للدور قبل النهائي بمنافسات الرجال، حيث قلب تأخره 1 / 4 في المجموعة الثانية أمام لوكا فان أش ليفوز 6 / 4 و6 / 4.

ويلتقي زفيريف في الدور قبل النهائي، غدا السبت، مع الفائز من المباراة التي تجمع بين النرويجي كاسبر رود، المصنف الأول في البطولة، والفرنسي أرثور فيلس.

ويسعى زفيريف للتأهل للمباراة النهائية بهامبورج للمرة الأولى في مسيرته.