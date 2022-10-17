البنك الدولي: 80% من الدول أظهرت تحسنا في دخل مواطنيها خلال 2022

ذكر البنك الدولي، أن البلدان التي تغيرت شرائح دخلها في عام 2022، انتقلت جميعها تقريبا إلى شريحة أعلى مع تواصل جهود التعافي من جائحة كورونا، ومن حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي أظهر نحو 80% من الدول تحسناً في عام 2022 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

وتصنف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم إلى 4 مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من يوليو سنويا، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.

ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي محسوبة بالدولار الأمريكي باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة أطلس التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في عام 1989.

وتهدف تصنيفات البنك الدولي لمستويات الدخل إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتماداً على طريقة أطلس لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية.

وشهد تصنيف البلدان إلى شرائح دخل تطوراً كبيراً على مدى الفترة الماضية ومنذ أواخر الثمانينيات، ففي عام 1987، تم تصنيف 30% من البلدان المبلغة على أنها منخفضة الدخل، بينما لم تدخل ضمن هذا التصنيف سوى 12% منها في عام 2022، وفق البنك الدولي، في نشرته الأسبوعية اليوم.