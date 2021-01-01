المستشار الألماني: فقاعات الرأي «لعنة وسائل التواصل الاجتماعي»

يرى المستشار الألماني أولاف شولتس، أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد للناس الآراء التي كونوها حول قضية ما بالفعل.



وقال شولتس في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت إن هذه هي "لعنة وسائل التواصل الاجتماعي: يمكننا الاستقرار بشكل مريح في فقاعاتنا، حيث نقترح فقط أشياء تتطابق مع ما وجدناه دائما صحيحا"، مضيفا في المقابل أن المميز هو "الجديد، المجهول"، وهو الأمر الذي يجده في القراءة.



وذكر شولتس أن الكتب نقلت العديد من وجهات النظر المختلفة التي تتجاوز تجارب الفرد، وقال: "هذا هو الشيء العظيم في الأدب، أنه يتيح لك المشاركة في تجارب لم تمر بها بنفسك وغالبا لا تريد أن تمر بها بنفسك".



وأضاف أنه يعتبر الكتب "إضافة رائعة" للمحادثات التي أجراها مع الجمهور كسياسي، مردفا: "كل هذه المحادثات تعطيني، كسياسي، رؤى ووجهات نظر مختلفة من المواطنين الذين يعيشون بشكل مختلف تماما عني. تضيف الكتب مكونا أدبيا إلى تجربتي لا أريد أن افقده".



وتابع شولتس: "أحب القراءة حقا. أحيانا أن أقرأ كثيرا، وأحيانا قليلا، وأحيانا أقرأ روايات أكثر - وأحيانا أخرى كتبا متخصصة. المراحل تتغير"، مشيرا إلى أنه خلال الفترة التي قضاها رئيسا لجناح الشباب في حزبه الاشتراكي الديمقراطي كان يمر "بمرحلة القراءة المكثفة للخيال العلمي".



وذكر شولتس أنه لا يميل إلى القراءة وهو مستلقٍ، موضحا: "إذا كنت تريد التركيز، من الأفضل أن تتخذ وضعا مستقيما. لذلك أقرأ وأنا جالس على مقعد أو كرسي بذراعين أو على حافة النافذة أو في السيارة أو على الطائرة. في السابق كنت أجلس على الأرض ببساطة وأتكئ على الحائط وأقرأ".