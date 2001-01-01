انقطاع الكهرباء في عدة محافظات عراقية بسبب حريق وأعمال تخريب

قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم، إن حريقا شب في محطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة، ما أدى إلى انهيار الأحمال في المناطق الجنوبية بالتزامن مع انهيار الخط الكهربائي الرابط بين محافظات الوسط والجنوب.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن سبب انهيار المنظومة الكهربائية في عدة محافظات يعود لوجود خلل فني في خط (واسط 400) الرابط بين محافظات الوسط والجنوب.

ولفتت إلى وجود استنفار عام لفرق الصيانة من أجل إيجاد العطل وإعادة التيار الكهربائي للمناطق كافة.

في غضون ذلك، كشف مصدر أمني في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد، عن تعرض ثلاثة أبراج كهربائية للتفجير بعبوات ناسفة في أطراف حدود المحافظة المحاذية لـ"الأنبار".