وزيرة الثقافة: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان جرش يؤكد المكانة التاريخية التي تربطنا بالأردن

توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالتحية والشكر إلى دولة الأردن، لاختيار مصر كأول ضيف شرف لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون، في نسخته الـ37، بالمملكة، مؤكدة أن الدعوة تؤكد المكانة التاريخية المشتركة التي تربط الشعبين.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «بيت للكل» عبر القناة الأولى، وعُرضت مساء الجمعة، أن اختيار ضيف شرف للمرة الأولى في تاريخ المهرجان؛ يمنح التنظيم زخما فنيا وثقافيا كبيرا، مؤكدة أن تجديد الرؤية أمر هام في الثقافة والفنون؛ لمواكبة التغيرات التي تحدث، لا سيما فيما يتعلق بمسألة تعميق العلاقات بين الدول، وإلقاء الضوء على التاريخ المشترك بين البلدان للأجيال الجديدة.

وأوضحت أن المشاركة المصرية في المهرجان؛ تتمثل في عدد من المحاور أبرزها على المستوى الرسمي عبر مشاركة عدد من الفرق الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة على غرار فرقة الموسيقى العربية لدار الأوبرا، بالإضافة إلى فرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة، والتي تمثل نموذجا حيا للتراث الفني والثقافي الشعبي في المحافظات المصرية المختلفة.

وأشارت إلى المشاركة بمجموعة من الفقرات الفنية لعدد من الفرق الشبابية التي تمثل الفن المعاصر من رؤية الشباب على مدار أيام المهرجان، منوهة بأن الحرف التراثية تحظى بمكانة كبرى واهتمام مشترك بين البلدين.

ولفتت إلى أن التراث يمثل جذور الأمم والشعوب فبدونه لا يوجد مستقبل، مؤكدة أن الصناعات التراثية تلعب دورا تنمويا ومجتمعيا كبيرا يتمثل في الاعتماد على ربط الصناعات التراثية بالتنمية المجتمعية عن طريق ربط الحرف الثقافية بالاقتصاد.

وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، ونظيرتها الأردنية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، الجمعة؛ افتتاح البرنامج الثقافي لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون، في نسخته الـ37، بقاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي بالأردن.