البنوك النيجيرية ترفع الرواتب للإبقاء على العاملين في ظل التضخم

رفعت بعض البنوك النيجيرية طواعية رواتب العاملين بها لتمكينهم من مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما فاقمت الإصلاحات الحكومية من التضخم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ورفع بنكا "جارانتي ترست هولدينج" و "ويما بنك" الرواتب بالفعل، بينما يعمل "أكسيس هولدينجز" أكبر بنك في البلاد على إجراء مشابه، وفقا لمتحدثين باسم البنوك.

وذكر أوينادي أديجيتي، المتحدث باسم مصرف "جارانتي تراست" أن الزيادات "تم منحها حسب الكوادر المختلفة للعاملين، حيث تم الالتفات بشكل أكبر إلى صغار لموظفين" دون أن يشير إلى نسبة الزيادة.

وأوضح "ويما بنك" أنه رفع الرواتب بنسبة 45 % لجميع العاملين. وواجهت نيجيريا ارتفاعا فى تكاليف المعيشة منذ خفف الرئيس بولا تينوبو القيود على العملة وألغى دعم البنزين بعدما تولى منصبه في مايو.