عدد من نشطاء المناخ يغلقون طريق سريع بالنمسا خلال ذروة حركة المرور

أغلق محتجون من مجموعة نشطاء المناخ من منظمة "لاست جنيريشن" الطريق السريع برينر باس في النمسا، اليوم السبت، خلال ذروة حركة المرور التى تتسم بالكثافة في موسم العطلات.

ووفقا للشرطة في تيرول، قام سبعة من النشطاء التسعة الذين تواجدوا فى المنطقة بعرقلة الطريق (إيه 13) المتجه إلى إيطاليا في الصباح، مما تسبب في اختناق مروري بطول 4 كيلومترات.

ومع ذلك، تم رفع الحصار في غضون ساعة، حسبما قال متحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المتحدث، إنه قبل وصول الشرطة كانت هناك "مشاهد صاخبة" بين سائقي السيارات الغاضبين والمتظاهرين.

ويعد الطريق عبر ممر برينر رابطا مروريا مهما بين ألمانيا وإيطاليا، ويستخدمه الآلاف من المصطافين كل عام لعبور جبال الألب، وكذلك من خلال حركة المرور التجارية.

وكتبت المنظمة على تويتر: "بينما يحترق جنوب أوروبا ويتم تحطيم الارقام القياسية لدرجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، يطالب المواطنون أخيرا باتخاذ إجراءات بشأن حماية البقاء"، داعية إلى تنفيذ توصيات مجلس المناخ النمساوي.

في العام الماضي، طالب منتدى المواطنين المعين من قبل الحكومة، من بين أمور أخرى، بتحويل حركة المرور على الطرق إلى السكك الحديدية.