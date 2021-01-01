أردوغان يبحث مع وزير خارجية كوريا الجنوبية تعزيز التعاون الثنائي

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية بارك جين التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث بحثا سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأوضحت الوزارة أن بارك التقى مع أردوغان في تركيا يوم الجمعة خلال جولته التي تشمل أربع دول والتي ستقوده أيضا إلى ثلاث دول أوروبية.



وهذه هي أول زيارة لتركيا يقوم بها وزير خارجية كوريا الجنوبية خلال ثمانية أعوام.



ودعا بارك إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي في صناعة الدفاع ومحطات الطاقة النووية والبنية التحتية.



من جهته، رحب أردوغان باستثمارات الشركات الكورية الجنوبية في تركيا وأعرب عن أمله بأن تتمكن الدولتين من تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل متبادل.



وأضافت وزارة الخارجية أن أردوغان وجه الدعوة للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لزيارة تركيا في المستقبل القريب، معربا عن أمله في تسهيل الزيارات المتبادلة من جانب كبار المسئولين في البلدين.