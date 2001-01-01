قرار سواريز يمهد لانتقاله إلى ميامي ميسي

قرر الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم جريميو البرازيلي، البقاء مع فريقه حتى نهاية الموسم في ديسمبر المقبل، قبل عام من انتهاء عقده.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ذلك يعني أن سواريز بإمكانه مغادرة الفريق البرازيلي قبل عام من نهاية عقده والانتقال إلى فريق آخر.

وأضافت أن جريميو وافق على طلب اللاعب، الأمر الذي يعني أنه في حال قرر المهاجم المخضرم التوقيع مع إنتر ميامي الأمريكي، للعب مع زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فإن ناديه البرازيلي لن يتلقى أي مقابل مادي لانتقاله.

وتابعت أن سواريز وقع عقدا مع جريميو في يناير الماضي، وكان قد طلب بنفسه أن تكون مدة العقد عامين.

لكنه قرر تغيير قراره ومغادرة ناديه قبل نهاية عقده، من أجل الانضمام إلى ميسي في الدوري الأمريكي، حسب الصحيفة الإسبانية.

ورغم معاناته من نقص اللياقة البدنية، فإن سواريز قدم دورا كبيرا مع الفريق وهو أحد هدافي الدوري البرازيلي، بعدما سجل 16 هدفا وصنع 9 أهداف في 32 مباراة مع الفريق.

وأوضحت "ماركا" أن تالق سواريز هو أحد الأسباب التي تجعل ناديه يرفض رحيله في الصيف الجاري، لكنهم سيسمحون له بذلك مع نهاية موسم 2023 في الدوري البرازيلي.