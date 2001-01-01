قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار، إنه ليست هناك شروط للمحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدا أن الأولوية الآن تتمثل في وقف الحرب.



جاء ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون (آر.تي) الروسي، ونقلتها وكالة أنباء العالم العربي.



وأفاد عقار بأن السبب في فشل المحادثات بين القوات المسلحة والدعم غياب مبادرة وآلية واحدة لمعالجة الصراع في السودان.



وأشار إلى أن قيادة بلاده تعول على دور روسيا في إنهاء الصراع الدائر حاليا بين الجيش والدعم والسريع.



وشدد عقار على أن القيادة السودانية لديها تحفظات على رئاسة كينيا للجنة للرباعية التي شكلتها مجموعة إيجاد لمعالجة الأزمة في البلاد.



وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.