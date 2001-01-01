 السودان.. نائب رئيس السيادة: لا شروط لمحادثات الجيش والدعم السريع - بوابة الشروق
السبت 29 يوليه 2023 5:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟
النتـائـج تصويت

السودان.. نائب رئيس السيادة: لا شروط لمحادثات الجيش والدعم السريع

أحمد علاء
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 5:18 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 5:18 م
قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار، إنه ليست هناك شروط للمحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدا أن الأولوية الآن تتمثل في وقف الحرب.

جاء ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون (آر.تي) الروسي، ونقلتها وكالة أنباء العالم العربي.

وأفاد عقار بأن السبب في فشل المحادثات بين القوات المسلحة والدعم غياب مبادرة وآلية واحدة لمعالجة الصراع في السودان.

وأشار إلى أن قيادة بلاده تعول على دور روسيا في إنهاء الصراع الدائر حاليا بين الجيش والدعم والسريع.

وشدد عقار على أن القيادة السودانية لديها تحفظات على رئاسة كينيا للجنة للرباعية التي شكلتها مجموعة إيجاد لمعالجة الأزمة في البلاد.

وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك