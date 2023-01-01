3 قتلى في عملية إطلاق نار جنوبي ألمانيا

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قالت الشرطة الألمانية، إن رجلا قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص في مبنى سكني في مدينة أجسبورج جنوبي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن شخصين آخرين أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم.

وجرى اعتقال الرجل (64 عاما) بعد وقت قصير من الهجوم ، حسبما قالت الشرطة، فيما تردد أنه تم إيقاف الرجل في سيارته ولم يقاوم عملية اعتقاله.

ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة.

ويتردد أن المشتبه به قتل امرأتين ورجلا حوالي الساعة السابعة والربع مساء (بالتوقيت المحلي) بسلاح ناري في مبنى سكني يتكون من عدة طوابق.

والقتلى الثلاثة، هم امرأتان (49 عاما) و(72 عاما) ورجل (52 عاما)، وبعدها ذهب الرجل إلى منزل مجاور وأصاب امرأة (32 عاما) ورجلا (44 عاما).

ويتلقى المصابان العلاج حاليا في مستشفى. وقال متحدث باسم الشرطة إن جروح المصابين غير مهددة للحياة.