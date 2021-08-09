العراق يعلن عن الإجراءات الوقائية لمواكب «ركضة طوريج»

أفصح وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، عن الإجراءات الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المشاركين في مواكب «ركضة طوريج».



ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن الحسناوي قوله إن وزارة الصحة وضعت خطة شاملة تضمنت الإجراءات الوقائية المتعلقة بالغذاء والمياه والأمور الأخرى المقدمة للزائرين.



وأضاف أن فرق الرقابة الصحية تعمل على مراقبة المواكب بشكل كامل، بجانب الإجراءات التثقيفية المستمرة، ذاكرا أن النظام العلاجي متاح والمستشفيات مجهزة لأي طارئ.



ووفق الوكالة، تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب الحوادث والطوارئ، وبخاصةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومخاطر الإعياء الحراري، وذلك من خلال تظليل الطريق وتوفير المشروبات واستخدام المراوح المزودة برذاذ الماء على طول الطريق، بالتعاون مع المحافظة والعتبات المقدسة.



وأفاد الوزير بأن وزارة الصحة تأهبت بشكل كامل للجانب العلاجي وأعدت سيارات الإسعاف على طول طريق المواكب، وقد تم توفير جميع الوسائل العلاجية الممكنة، بما في ذلك الأدوية والمستلزمات الأخرى، وتم تثقيف أصحاب المواكب والذبائح حول كيفية التعامل الصحيح مع اللحوم.



يضاف إلى ذلك جهود دائرة صحة كربلاء ودعمها من وزارة الصحة، حيث تم توزيع أكثر من 100 سيارة إسعاف في مناطق مختلفة من المحافظة، في حالة حدوث أي طارئ.



وذكر الحسناوي، أن عدد المراجعين للمفارز الطبية لدائرة صحة كربلاء قد تجاوز حتى الآن 40 ألف مراجع، وتم إجراء أكثر من 400 عملية جراحية وعشرات الآلاف من الفحوص المختبرية والمئات من الفحوص الشعاعية خلال الأيام السابقة.



وأضاف أن الزوار تجاوزوا التوقعات، وبخاصةً الزوار الأجانب، ولذلك تم إعداد خطة شاملة للتعامل معهم، وسيستمر العمل وفق هذه الخطة حتى يوم الثالث عشر من محرم، حيث ستكون هناك مواكب عزاء في هذا اليوم أيضاً.



و«ركضة طوريج» هي مواكب حسينية حاشدة بدأ في إقامتها أهالي وعشائر مدينة طويريج التابعة لمحافظة كربلاء لإحياء نداء الحسين يوم العاشر من شهر محرم.