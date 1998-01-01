وفاة الكاتب الألماني الشهير مارتن فالزر عن عمر ناهز 96 عاما

توفي الكاتب الألماني مارتن فالزر، عن عمر ناهز 96 عاما، اليوم الجمعة، حسبما أفادت دار النشر الألمانية البارزة "روفولت فيرلاج" مساء اليوم، بعد عدة تقارير إعلامية.



ولطالما اعتبر فالزر على نطاق واسع أحد أهم الكتاب المعاصرين في ألمانيا، حيث كان يعد شخصية أدبية بارزة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى جانب جونتر جراس وهاينريش بول.



وولد فالزر في 24 مارس 1927، وهو ابن صاحب نزل في فاسربورج على بحيرة كونستانس، في جنوب ألمانيا.



وأحد أشهر أعماله هي رواية "جواد هارب" أو "ران أواي هورس" عام 1978 التي نالت استحسان النقاد وتم تحويلها إلى فيلم.



وحصل فالزر على العديد من الجوائز عن أعماله، ومن بينها جائزة جورج بوشنر في عام 1981 وجائزة السلام التى تمنحها مؤسسة "جيرمان بوك تريد" في عام 1998.



وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في رسالة تعزية إلى أرملته كاثي فالزر، لقد فقدت ألمانيا "إنسانا عظيما وكاتبا من الطراز العالمي".



وأضاف: "إذا كان للمرء أن يذكر مثالا على الكتابة الواعية تاريخيا والملتزمة في الأدب الألماني بعد الحرب، فمن الذي سيتبادر إلى ذهنكم أولا سوى مارتن فالزر؟".