حقق فيلم «بيت الروبي»، أمس مليون و262 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه في 21 يونيه الماضي إلى 112 مليونا و571 ألف جنيه.



ويستقر حاليا «بيت الروبي» في المركز الثاني، ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية - من حيث القيمة الاسمية-، بعد أن تجاوز أرقام فيلم «الفيل الأزرق 2» الذي عرض عام 2019، وبلغ إجمالي إيراداته 103 ملايين و633 ألف جنيه، فيما يواصل حاليا الزحف لمنافسة «كيرة والجن» المتصدر للقائمة، الذي وصلت إيراداته عام 2022، إلى 119 مليونا و783 ألف جنيه، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز.



وفيلم «بيت الروبي» قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي.



وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذى يعيش هو وزوجته في أحد المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة «انفلونسر» مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.



وجاء في المركز الثاني فيلم «البعبع» محققا 584 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد إلى 38 مليونا و610 آلاف جنيه.



وفيلم «البعبع» تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، ومحمد أنور، ومحمد عبدالعظيم، ومحمد محمود.



والفيلم محمل بالعديد من المشاعر الإنسانية، حيث يدور الصراع حول مجرم خطير يقوم بعملية سطو كبيرة ليؤمن مستقبله، قبل أن يكتشف أنه له أبناء لم يكن يعلم بوجودهم، ويتعرف عليهم لأول مرة بعد تخلى والدتهم عنهم.



وفي المركز الثالث جاء فيلم «مستر إكس»، محققا أمس 515 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته إلى 25 مليونا و582 ألف جنيه.



الفيلم قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وتدور أحداثه حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.



وأما البطولة، فهي لأحمد فهمى، وهنا الزاهد، في ثالث تعاون فني بينهما، بعد مسلسل «الواد سيد الشحات» ومسرحية «جوازة معفرتة»، ويشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين.



واستقر في المركز الرابع فيلم «تاج»، محققا 415 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ أول أيام العيد إلى 42 مليونا و612 ألف جنيه.



الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبدالجليل، وساندي، وأحمد بدير، وليلى عز العرب.



وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدى فانتازي، حول (تاج) الذي يجسده تامر حسني، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربينى وتنشأ بينهما قصة حب، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى «هارون»، وتنشأ بينهما عداوة؛ بسبب سعى أحدهما لنصرة الخير، وبحث الآخر عن مصالحه الشخصية.



وأما المركز الخامس والأخير، فكان من نصيب فيلم "مطرح مطروح"، والذي حقق أمس 172 ألف جنيه؛ لتصل إجمالي إيراداته على مدار أسبوع، إلى مليون و849 ألف جنيه.



وتدور أحداث فيلم «مطرح مطروح» في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء لقضاء إجازتهم الصيفية على بحر مطروح وقت نشوب حرب ما، وسرعان ما يتعرضوا لمواقف صعبة مع قوات الجنود الأجنبية.



الفيلم من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي، ويشارك في بطولة الفيلم الفنانين محمود حميدة، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، بالإضافة إلى الفنان العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا».