متحدثة الخارجية الروسية: إفريقيا أحد أهم أقطاب القوة في العالم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها تعتبر أن هناك عداءً غربيا ضد روسيا، لذلك قررت الاستعانة بالقوى الإفريقية.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، على هامش القمة الإفريقية الروسية، والمنعقدة في سان بطرسبورج، إنه جرى الإعداد بشكل للقمة الروسية الإفريقية، مشيرة إلى جولات وزير الخارجية سيرجي لافرووف في بعض الدول الإفريقية، على مدار العام.

وأوضحت أن وزير الخارجية الروسي، كان دائما دؤوبًا على وضع الأولوية لإفريقيا في علاقتها مع روسيا، مؤكداً أن إفريقيا أحد أهم أقطاب القوة في العالم، وأنه من الممكن تبادل وجهات النظر والأنشطة بشكل مشترك، ما تطلب بناء علاقة متطورة وودية مع القارة السمراء.

وتابعت: «في الماضي كان الاتحاد السوفيتي يدعم بعض الدول الإفريقية من أجل الحصول على الاستقلال»، لافتة إلى أن الاتحاد اتخذ الكثير من الخطوات في هذا الشأن.

واستكملت: «رأينا أن الشعوب الإفريقية ممتنة للشعب الروسي لهذا الدعم، ولكن لابد من تحقيق المزيد من التقدم في المستقبل».

وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأس بوتين القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في مدينة سان بطرسبرج على مدى يومين.