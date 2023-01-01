قال الفنان محمد رياض، إن رحلته مع التمثيل انطلقت من المسرح المدرسي مرورا بالمشاركة في فرق الهواة ثم رئيس فرقة التمثيل بكلية العلوم أثناء المرحلة الجامعية وذلك قبل التوجه إلى الدراسة بمعهد التمثيل.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالخط العريض» عبر شاشة قناة «الحياة»، عُرضت مساء الجمعة، أن علاقته بالمسرح هي علاقة حب كبيرة منذ الطفولة، مشيرا إلى رفض والده دخوله معهد التمثيل وإجباره على دخول الجامعة أسوة بإخوته.

ولفت إلى دخوله قسم الكيمياء بكلية العلوم، معقبا: «أول ما دخلت الكلية شاركت في مسرح الكلية، ثم حصلت على أفضل ممثل على مستوى الجامعة»، منوها أن جميع نجوم مصر من خريجي المسرح الجامعي.

وكشف عن امتهانه لأكثر من عمل بعد التخرج من الجامعة قبيل احتراف التمثيل، على غرار معلم في مدرسة وكيميائي بمعمل تحاليل، كاشفا عن تعرضه للفصل من المدرسة بعد 3 أشهر من العمل.

وأشار إلى أن المدير قال له عقب فصله: «إنت مدرس هايل وشغلك كويس جدا، لكن مش هينفع تكون موجود معانا في مدرسة بنات».

ولفت إلى أن شعر بالحزن بعد هذه الواقعة، قائلا: «أنا كنت وقتها جاد جدا، معنديش هزار، لكن فوجئت من أول يوم كل فصول البنات المجاورة بتحضر عندي في الفصل».