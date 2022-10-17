أدان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي تستهدف «القرآن الكريم» في أوروبا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، قال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المجري بيتر سيارتو، عقب لقائهما في العاصمة المجرية، بودابست: «ندين هذا الوباء بأشد العبارات الممكنة».

وأشار إلى «إجراء بلاده محادثات جادة مع الفاعلين الدوليين، والدول الإسلامية، وبعض الدول المضيفة بشأن هذا الموضوع»، لافتّا إلى حدوث سلسلة تطورات مهمة وغير مسبوقة عقب ذلك.

وأوضح أن «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اعتبر بالقرار الذي تبناه في الثاني عشر من الشهر الجاري، أن الاعتداء على القرآن يعد كراهية دينية»، مضيفا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.

ويشار إلى أن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيعقدون اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لبحث تكرار الاعتداءات على القرآن، حيث نوه فيدان، إلى استمرار تبادل الآراء مع الدول الإسلامية بشأن نوع القرارات التي سيتم اتخاذها في الاجتماع.

وفي سياق متصل، نظم متظاهرون عراقيون مظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد؛ احتجاجًا على حرق القرآن أمام السفارة العراقية بالدنمارك.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى السفارة الدنماركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، لكن تم منعهم من قبل قوات الأمن وإغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة.