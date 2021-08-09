ستعاود فريدة عثمان، لاعبة منتخب مصر للسباحة محاولاتها للتتويج بإحدى الميداليات في بطولة العالم، وذلك عندما تخوض في الثانية ظهر اليوم السبت منافسات الدور النهائي من سباق 50 متر فراشة.

وتأهلت المصرية فريدة عثمان، أمس الجمعة إلى نهائي منافسات سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم للسباحة الجارية بمدينة فوكوكا اليابانية، بعدما حققت المركز السادس في الدور نصف النهائي بزمن قدره 25.74 ثانية.

وتأهلت السباحة البالغة من العمر 28 عامًا لنصف نهائي السباق بعدما احتلت المركز الخامس في التصفيات الأولى، بزمن قدره 25.77 ثانية.

وكانت عثمان قريبة من الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للمرة الثالثة في مسيرتها، خلال منافسات ذلك السباق في النسخة الماضية التي أُقيمت في بودابست المجرية.

يُذكر أن فريدة عثمان كانت قد ودعت منافسات 100 متر فراشة من بطولة العالم، إثر عدم نجاحها في التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما اكتفت بتحقيق المركز التاسع عشر في الترتيب العام بزمن قدره 59.09 ثانية، فيما تضم منافسات نصف النهائي أفضل 16 لاعبة في التصفيات.

واحتل المصري علي خلف الله المركز الـ 31 في نفس السباق على صعيد الرجال، بزمن قدره 22.30 ثانية، بينما احتل يوسف رمضان المركز الـ27 بسباق 100 متر فراشة بزمن 52.31 ثانية، فيما احتل مروان القماش المركز الـ15 في سباق 400 متر حرة، بزمن قدره 3.48.31 دقيقة.

إلى ذلك، توجت الجنوب إفريقية تاتيانا شونماكر بذهبية سباق 200 متر صدر في بطولة العالم للسباحة بزمن قدره 2:20:80 دقيقة، لتجمع بذلك بين اللقبين العالمي والأوليمبي للسباق.