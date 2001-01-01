انطلاق مؤتمر الإدارة التربوية وسياسات التعليم بتربية الإسكندرية

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثانى لقسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية، اليوم السبت، بمقر الكلية تحت عنوان "قيادة المؤسسات التعليمية: رؤى واتجاهات معاصرة"، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ولفيف من رجال التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، إلى أن المؤتمر أتاح الفرصة للحوار وتقديم أوراق علمية وبحوث أسهمت في إضافة عديد من الأفكار، وحثت الباحثين على التفكر وارتياد موضوعات جديدة في القيادة التعليمية.

وأوضح، أن توصيات المؤتمر تضمنت محاور متعلقة بتطوير البحوث العلمية في مجال القيادة التعليمية، وأخرى تتعلق بتأهيل القيادات التعليمية في ضوء بعض الاتجاهات القيادية المعاصرة.

ولفت الدكتور محمد خميس حرب، رئيس قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بالكلية ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر أوصى في ختام أعماله بضرورة الاهتمام بالدراسات البينية في مجال القيادة التعليمية والتركيز على توليد حقول معرفية جديدة، ومنها سيكولوجية القيادة، والقيادة الرقمية، وقيادة المنهج المدرسي، وقيادة مجتمعات التعلم، والقيادة الخضراء، والتنشئة القيادية، الأمر الذي يتطلب إعادة تشكيل الخرائط البحثية بأقسام الإدارة التربوية بكليات التربية بالجامعات المصرية والعربية.

وأوصى المؤتمر، طلاب الدراسات العليا بالالتزام بها والبحث فيها، وتوجيه الباحثين لإجراء بحوث نقل السياسات التعليمية، والتركيز على أن الهدف الرئيس للنقل هو إصلاح المؤسسات التعليمية، ووضع استراتيجية لتأهيل القيادات التعليمية قبل وأثناء الخدمة في ضوء معايير جودة القيادة التعليمية.