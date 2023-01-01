لبنان يرسل طوافات عسكرية لمؤازرة اليونان في إطفاء الحرائق

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، أنها أرسلت طوافتين عسكريتين إلى اليونان لمساعدة السلطات في إخماد الحرائق المندلعة منذ عدة أيام.



ونشرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه: «انطلقت طوّافتان من طراز بوما، تابعتان للقوات الجوية اللبنانية، من مطار حامات شمالي لبنان»، وفق وكالة سبوتنيك.



وأشار البيان، إلى إرسال على متن الطائرتين مجموعة قوامها 13 عنصرا تضم ضباطا ورتباء وفنيين، وتوجهتا إلى مطار عسكري في جزيرة رودوس في اليونان، لتنفيذ مهمة مؤازرة السّلطات اليونانيّة في إطفاء حرائق.



ومنذ أيام، لجأ نحو 19 ألف مواطن وسائح في جزيرة رودس اليونانية إلى المدارس والملاعب المغلقة، بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية في ظل استمرار حرائق الغابات في الجزيرة، لليوم السادس.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم إجلاء 19 ألف شخص بعدما أدت الرياح القوية إلى إتساع الحريق ليستعر من جديد على طول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة.



كما تم تأمين مساحات للإيواء المؤقت لآلاف السكان والسياح، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم أو أماكن إقامتهم، في الفنادق ومراكز المؤتمرات والصالات الرياضية والمدارس والأماكن العامة.