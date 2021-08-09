السماح للأوكرانية خارلان بالمشاركة مجددا في بطولة العالم للمبارزة

تقرر السماح للأوكرانية أولجا خارلان، بالمشاركة مجددا في بطولة العالم للمبارزة المقامة في ميلانو، رغم إنها أقصيت في وقت سابق بسبب رفض مصافحة منافسة روسية.

ومن المنتظر أن تشارك خارلان في مواجهة للفرق في وقت لاحق اليوم السبت ضمن بطولة العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي للمبارزة مساء الجمعة تعليق العقوبة المفروضة على خارلان بعد مشاورات مع اللاعبة واللجنة الأولمبية الدولية، والتي ضمنت للاعبة المشاركة في أولمبياد باريس 2024 .

وتقرر أمس الأول الخميس إقصاء خارلان من البطولة إثر رفضها مصافحة الروسية أنا سميرنوفا.

وجاء ذلك بعد فوز خارلان على سميرنوفا 15 / 7 في مواجهتهما في دور الـ 64، وقد شكل رفضها المصافحة انتهاكا للقواعد المعمول بها لدى الاتحاد الدولي للمبارزة.

تجدر الإشارة إلى أن خارلان تحمل أربعة ألقاب عالمية فردية واثنين على مستوى الفرق إلى جانب أربع ميداليات أولمبية من بينها ميدالية ذهبية في أولمبياد 2008 .

ويعد الاتحاد الدولي للمبارزة من الاتحادات التي تسمح لرياضيي روسيا وبيلاروس بالمشاركة في المنافسات الدولية كرياضيين مستقلين، وذلك إثر توصية اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة رياضيي البلدين إلى المنافسات بعد الحظر الذي فرض في وقت سابق بسبب أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم تأكيد الاتحاد الدولي على أن عقوبة إقصاء خارلان من البطولة الحالية، تتوافق تماما مع القواعد والعقوبات المتعلقة بها، قرر الاتحاد السماح للاعبة بالمشاركة من جديد بعد عقد اجتماع معها، حسب ما أعلنه إيمانويل كاتسياداكيس الرئيس المؤقت للاتحاد.

وقال كاتسياداكيس في بيان أصدره الاتحاد الدولي :"بعد مشاورات مع اللجنة الأولمبية الدولية، نعتقد أن هذا القرار اتخذ تماشيا مع الروح الأولمبية."

وأضاف :"كذلك يوجه هذا القرار رسالة تفهم وتقدير للأمور، للأعضاء لدينا ولكافة الاتحادات الرياضية، في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات هائلة."

ومن جانبها، قالت خارلان :"أنا ممتنة لهذا القرار من جانب الاتحاد الدولي. الشيء الأكثر أهمية لاي رياضي هو أن يكون قادرا على التنافس، وهذا من أجل عائلتي وفريقي وبلادي وكل من يدعمونني. خلال هذه الأيام الصعبة القليلة، أقدر كل الدعم الذي حظيت به من كل أنحاء العالم."

وقال الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وبطل أولمبياد 1976 في المبارزة، في خطاب إلى خارلان نشره ةويزر الرياضة الأوكراني فاديم جوتزيت، إنها يمكنها المشاركة في أولمبياد باريس.

وقال باخ بشأن هذا "الاستثناء الفريد"، في خطابه إلى خارلان :"نظرا لوضعك الاستثنائي، ستخصص اللجنة الأولمبية الدولية مقعدا إضافيا لك في أولمبياد باريس 2024 في حال عدم تمكنك من التأهل إلى الأولمبياد في الفترة المتبقية."