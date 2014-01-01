 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى الإفراج عن الرئيس النيجيري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى الإفراج عن الرئيس النيجيري


نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 1:20 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 1:20 م

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الذي يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في جمهورية النيجر، الذي أدان بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم، رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً، وضمان حماية سلامته الجسدية واستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وشدد الأمين العام، على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي منطقة الساحل بأسرها، معرباً في الوقت ذاته عن دعمه للجهود الإقليمية المبذولة لهذا الغرض وتضامنه الكامل مع شعب النيجر.


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