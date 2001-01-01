أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أن حدود لبنان مرسّمة ومعترف بها دولياً، وأن الخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، أوردته وكالة «سبوتنيك» اليوم السبت، إن عبارة استكمال ترسيم الحدود الجنوبية البرية التي وردت في كلمة مندوبة لبنان لدى المنظمة الدولية قبل يومين، هي سوء تعبير غير مقصود، وليس وثيقة رسمية.

وأضافت أن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أصدرت بيانا توضيحيا على الخطاب الذي تلته المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار جان مراد، خلال المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، التي انعقدت في 27 يوليو 2023.

وأشارت إلى أن حدود لبنان مرسّمة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه-نيوكومب لعام 1923، والخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة.

ونبهت الخارجية اللبنانية بأن استخدام عبارة استكمال ترسيم الحدود الجنوبية البرية، كما وردت في كلمة مندوبة لبنان هو سوء تعبير غير مقصود، وليس وثيقة رسمية يتم إيداعها في سجلات الأمم المتحدة.

وأوضحت أن المقصود هو إظهار، وإثبات وتأكيد انسحاب إسرائيل ميدانياً إلى الحدود الدولية المرسومة والمودعة خرائطها لدى الأمم المتحدة. بمعنى آخر، انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من عدة نقاط ومناطق ما زالت محتلة ضمن الأراضي اللبنانية المعترف بها دوليا.

وأشارت إلى حرص بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين في كل الاجتماعات الأممية، على التعبير عن الإجماع اللبناني بالالتزام بالشرعية الدولية وكل قراراتها، لا سيما الهادفة لإنهاء الاحتلال والخروقات الإسرائيلية، وهذا ما عبر عنه البيان المرفق ربطا نسخة عنه نصا وروحا، الذي يعكس موقفا سياسيا واضحا لا لبس فيه.

وكانت المندوبة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المستشار جان مراد قد ذكرت، خلال المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط التي انعقدت في 27 يوليو 2023"، أن لبنان يؤكد مجدداً التزامه الكامل بالقرار 1701(2006) بكافة مندرجاته، وبحقه بتحرير أراضيه المحتلة، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر بالوسائل المشروعة والمكرسة في المواثيق الدولية.

وأضافت: «يكرر لبنان من منبركم هذا استعداده لاستكمال عملية ترسيم حدوده الجنوبية البرية والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتبقية المتحفظ عليها ضمن إطار الاجتماعات الثلاثية، بحضور الأمم المتحدة، بما يعزز الهدوء والاستقرار في المنطقة».