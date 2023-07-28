تأجيل مخطط بريطاني لنقل ألفي مهاجر إلى قاعدة سكامبتون الجوية

أفادت تقارير اليوم الجمعة، بتأجيل خطط الحكومة البريطانية لنقل نحو ألفي مهاجر إلى قاعدة سلاح الجو الملكي السابقة ،" آر إيه إف سكامبتون" في لينكولنشاير بإنجلترا ، حتى أكتوبر المقبل.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إن وزارة الداخلية البريطانية أشارت إلى أن المجموعة الأولى من المهاجرين ستبدأ في الوصول إلى القاعدة الجوية السابقة في أغسطس المقبل.

ورغم ذلك، قالت هيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي"، إنه بعد اجتماع مع مسئولي الحكومة، تم إبلاغ مجلس أبرشية سكامبتون بأن تاريخ البدء في عملية النقل سيتأخر حتى أكتوبر المقبل.

ويرجع سبب التأجيل إلى التأخير في إجراء دراسات استقصائية للمباني الـ 14 التي تم تخصيصها لإيواء المهاجرين وصعوبة العثور على موظفين مؤهلين للإشراف على تلك المرافق.

وجاء ذلك بعد فوز مجلس مقاطعة ويست ليندسي مؤخرا بحقه في المراجعة القضائية، والتي من شأنها تحديد ما إذا كانت خطط الحكومة لنقل المهاجرين إلى قاعدة سلاح الجو الملكي السابقة " آر إيه إف سكامبتون"، قانونية.

ومن المتوقع إجراء المراجعة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، الأمر الذي يعني أنه من المرجح أن يتم الانتهاء منها قبل وصول أول فوج من المهاجرين.